Sony verstärkt Bemühungen, Microsoft daran zu hindern, Activision Blizzard zu kaufen

Auch wenn Microsoft selbst "sehr zuversichtlich" ist, dass der Activision Blizzard-Deal zustande kommen wird, wird erwartet, dass vor dem nächsten Sommer nichts abgeschlossen wird. Bis dahin sind es so ziemlich nur Wünsche, und Sony intensiviert derzeit sein Spiel, um sicherzustellen, dass der Deal nicht zustande kommt.

In einem Bericht von Dealreporter können wir jetzt lesen, dass der PlayStation-Chef selbst, Jim Ryan, persönlich zu einem Treffen in der Zentrale der Europäischen Union nach Brüssel geflogen ist, um sich gegen den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft auszusprechen, das die größte Akquisition der Videospielindustrie aller Zeiten ist (mit großem Abstand) mit einem vorgeschlagenen Preis von 68,7 Milliarden US-Dollar. Für Sony ist ihr Hauptanliegen Call of Duty, das nach einem Marketing-Deal seit fast zehn Jahren eng mit PlayStation verbunden ist und PlayStation-Spielern jedes Jahr exklusive Inhalte zur Verfügung gestellt hat.

Der Xbox-Chef Phil Spencer hat versprochen, dass Call of Duty noch "mehrere Jahre" für PlayStation-Formate veröffentlicht wird, nachdem Sonys bestehender Marketingvertrag mit Activision Blizzard ausgelaufen ist. Sony auf der anderen Seite sagt, dass Microsoft dies nur für drei weitere Jahre garantiert hat, was bedeutet, dass dies die letzte Generation für Call of Duty-Spiele für PlayStation sein könnte.

Eine Frist für die Entscheidung der Europäischen Union über die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird am 8. November erwartet, es sei denn, sie entscheiden, dass sie weitere Untersuchungen benötigen.

