Sony verschiebt den Start des FlexStrike Fight Stick wegen Produktionsproblemen

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PlayStations eigener FlexStrike Wireless Fight Stick hat seine Veröffentlichung verzögert. Nachdem die Vorbestellungen am 12. Juni für eine geplante Markteinführung am 6. August veröffentlicht wurden, wurde uns nun mitgeteilt, dass dieses Datum aufgrund von "unerwarteten Produktionsverzögerungen" nicht mehr eingehalten wird.

"Aufgrund unerwarteter Produktionsverzögerungen wird der FlexStrike Wireless Fight Stick zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen. Wir werden bald ein Update teilen. Wir arbeiten daran, unseren Spielern mit FlexStrike das bestmögliche Erlebnis zu bieten, daher nehmen wir uns zusätzliche Zeit, um die letzten Handgriffe am Produkt vorzunehmen. "Wir entschuldigen uns für diese Verzögerung und freuen uns darauf, das FlexStrike-Erlebnis der Community zum Start zu bringen", schreibt Sony über den PlayStation Blog. Das ursprüngliche Startdatum für den 6. August wurde im Blogbeitrag gestrichen, und Personen, die bereits vorbestellt haben, werden geraten, ihren Bestellstatus über direct.playstation.com zu überprüfen.

Die Einführung des FlexStrike Wireless Fight Stick sollte mit der Veröffentlichung von Marvel Tokon: Fighting Souls zusammenfallen. Auch wenn diese Verzögerung die Leute nicht davon abhält, sich mit Arc System Works' neuestem Fighter zu beschäftigen, bleibt die Veröffentlichung des Kampfspiel-Zubehörs ungewiss. Hoffentlich wird die Verzögerung den Start nicht zu lange verzögern, aber wenn du gehofft hast, Marvels Tokon mit einem neuen Fighting Stick zu öffnen, muss dieser Traum noch etwas verschoben werden.