Sony verrät euch, wie viel ihr 2020 auf ihren Konsolensystemen gespielt habt

Zu Beginn eines neuen Jahres bieten die Konsolenhersteller ab und zu einen kleinen Jahresrückblick an, der auf euren gesammelten Spieldaten in ihren Ökosystemen basiert. Die Anzahl der gespielten Spiele, die Menge versenkter Stunden und einen Überblick über spezielle Herausforderungen, die ihr vielleicht abgeschlossen habt, während das System eure Aktivitäten verfolgt, werden bei solchen Aktionen zusammengefasst, während man Daten zur Community und jede Menge Werbung bekommt.

Nintendo hat so etwas letztes Jahr für Kunden in Nordamerika zur Verfügung gestellt, Microsoft hat bislang darauf verzichtet. Sonys Initiative ist jetzt live und ihr könnt es mit diesem Link ausprobieren. Der Konsolenwechsel hat bei einigen unserer Redakteure jedoch dazu geführt, dass die Spieldaten ungenau sind und nur die letzten zwei Monate des vergangenen Jahres gezählt wurden. Insgesamt ist das aber eine schöne Aktion, so sie denn funktioniert. Habt ihr etwas zu teilen?