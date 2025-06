Sony veröffentlicht kostenlose Lern-App Climate Station für PlayStation 5 und PSVR2

Sony Interactive Entertainment und die Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nationen haben sich zusammengetan, um Climate Station zu entwickeln, eine kostenlose App für PlayStation 5 und PSVR2, die darauf abzielt, auf eine neue und aufregendere Art und Weise über den Klimawandel zu informieren.

"Egal, ob du ein neugieriger Entdecker, ein Datendetektiv oder einfach nur auf der Suche nach etwas völlig Einzigartigem bist, in das du eintauchen kannst, diese kostenlose App, die heute für PlayStation 5 und PlayStation VR2 erhältlich ist, ist dein Tor zum Verständnis der Kräfte, die unsere Welt formen."

- Dan Bardino, Senior Director of Strategic Development and Operations bei PlayStation Studios

Die App bietet mehr als 90 Minuten interaktiven Inhalt und führt Sie durch Themen wie den Anstieg des Meeresspiegels, wechselnde Temperaturen und eine düstere klimatische Zukunft - alles basierend auf Daten von Berkeley Earth, der NASA, der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dem Norwegischen Polarinstitut und dem Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Die App wurde in Zusammenarbeit mit dem Department of Meteorology der Reading University, Berkeley Earth und der Playing for the Planet Alliance der Vereinten Nationen entwickelt, wo letztere mit der Spieleindustrie und anderen zusammenarbeitet, um ihre Botschaften über den Klimawandel zu verbreiten.

Climate Station ist kostenlos und ab sofort im PlayStation Store erhältlich.