Sony veröffentlicht God of War Mitte Januar auf dem PC

Soeben haben wir erfahren, dass God of War am 14. Januar 2021 auf dem PC veröffentlicht wird. Auf Steam erfahren wir, dass dieser Port in "echter" 4K-Auflösung abgespielt werden kann, was angeblich sogar bei den Schatten greift. Wenn euer Rechner entsprechend hochgerüstet ist, wird das Abenteuer des wütenden Kriegsgottes nicht von festgesetzten Bildraten zurückgehalten. Ansonsten werden "verbesserte Reflexionen" und PC-spezifische Spielereien, wie DLSS, hervorgehoben. Die Tastaturbelegung darf natürlich angepasst werden und Ultrawide-Monitore werden bis zu einem Seitenverhältnis von 21:9 unterstützt.

50 Euro kostet diese Version, im Epic Games Store ist das Game ebenfalls erhältlich. In den dreieinhalb Jahren, in denen God of War nun schon auf der PS4 erhältlich ist, wurde das Spiel insgesamt 19,5 Millionen Mal verkauft, schreibt Sony Santa Monica Studio in einem Artikel.