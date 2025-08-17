Sony verlässt Russland nach 18 Jahren offiziell

HQ

Nach 18 Jahren Präsenz hat Sony Anfang dieser Woche endgültig seinen Betrieb in Russland eingestellt. Ähnlich wie Nintendo hatten sie bereits angekündigt, sich nach der Invasion in der Ukraine im Jahr 2023 zurückziehen zu wollen, aber es hat bis jetzt gedauert, bis der Prozess abgeschlossen und die restlichen Anteile an ihrer lokalen Tochtergesellschaft Sony Mobile Communications Rus verkauft waren.

Was jetzt passiert, ist eher eine formale Schlussfolgerung als alles andere. Bereits im März 2022 hatte Sony den Playstation Store abgeschaltet und die Auslieferung von Konsolen in das Land eingestellt. Im selben Jahr stellten sie auch die Veröffentlichung von Filmen dort ein und entfernten den Katalog von Sony Music von den Streaming-Diensten für russische Nutzer. Im Jahr 2024 schlossen sie ihre offiziellen Einzelhandelsgeschäfte, und am 11. August hieß es schließlich Abschied von Sony Rus.