Sony verkauft euch in Deutschland nun direkt Playstation-Hardware

Seit September 2019 tritt Sony nicht nur als Hersteller von Konsolen, Spielen und Zubehör für die Playstation auf, sie verkaufen diese Dinge auch direkt an die Kunden. Leider stand das Angebot Verbrauchern bislang nur in ausgewählten Regionen zur Verfügung und deshalb waren viele Konsumenten weiterhin an Zwischenhändler gebunden, die sich für ihren Dienst einen Teil des Verkaufspreises nehmen.

Nun könnt ihr auch in Deutschland auf den Shop "Playstation Direct" zugreifen, denn seit kurzem ist die Initiative auch bei uns verfügbar. Laut VGC plant das Unternehmen in Kürze die Eröffnungen ähnlicher Angebote in benachbarten Ländern, wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Letztendlich wollen sie in ganz Europa als Händler auftreten.