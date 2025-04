Sony verfügt über einen PlayStation-Tresor mit über 200 Millionen Dateien

HQ

Es stellt sich heraus, dass Sony diese Herausforderung im Sinne der Bewahrung von Spielen tatsächlich direkt angeht. Wie GamesRadar bestätigte, der kürzlich an einem Vortrag am Game Developers Conference in San Francisco teilnahm, hat Sony einen "Minenschacht-Tresor" mit Dateien, die bis ins Jahr 1994 zurückreichen und zu denen selbst die Top-Manager des Unternehmens keinen Zugang haben.

Dies ist als PlayStation Studios Vault bekannt und soll ein Ort sein, an dem die Geschichte des Unternehmens zusammengeführt und sicher an einem Ort aufbewahrt werden kann. Senior Build Engineer Garrett Fredley erläuterte die Struktur im Detail.

"PlayStation Studios Vault ist unsere Lösung, um die gesamte 30-jährige Geschichte von PlayStation an einem Ort zusammenzuführen. Nicht nur Backups, nicht nur Quellcode und Source Art, sondern alles, was jemals mit einem Projekt zu tun hatte, können wir finden, von der Dokumentation über Audio-Assets bis hin zu Prototyp-Informationen, alles unter der Sonne."

Derzeit sollen über 200 Millionen Dateien mit Daten im Tresor gespeichert sein, von denen derzeit zwei Zugangspunkte vorhanden sind. eine in Liverpool und eine in Las Vegas. Der tatsächliche Standort des Tresors wird nicht erwähnt oder auch nur am Rande erwähnt, aber Fredley kommentiert das physische Element, indem er hinzufügt:

"Alle 30 Jahre Geschichte stecken in unseren Band-Backups. Und ja, für jeden im Raum, der etwas über Bandsicherungen weiß, haben Sie wahrscheinlich nur gezittert. Wir verwenden sie leider immer noch. Sie werden nie verschwinden. Sie gehen irgendwo in einen Minenschacht. Das ist kein Witz. Sie kommen irgendwo in einen Minenschacht, da kann man sich vorstellen, wie lange es dauert, sie zurückzubekommen."

Die älteste Datei im Tresor ist ein Arc the Lad -Build, der auf das Jahr 1994 datiert ist. Das ist zwar aufregend, aber erwarten Sie nicht, dass der Tresor in Zukunft an die Börse geht, wie Fredley anmerkt: "Wir helfen, Dinge zu erhalten. Wir entscheiden nicht, was damit passiert."