Sony untersucht angeblich CMOS-Problem, das PS4- und PS5-Konsolen plagt

Die aufgeschobene Schließung des digitalen PS3- und PS-Vita-Stores war in neuerer Zeit nicht die einzige kontroverse, mit der sich Sony konfrontiert sah. In der Playstation 4 und auch in der neuen PS5 werden sogenannte CMOS-Batterien verbaut, die interne Prozesse des Geräts am Laufen halten, selbst wenn die Konsole nicht am Stromnetz angeschlossen ist. Wie vieles andere auch, hat dieses Bauteil jedoch ein Haltbarkeitsdatum und sobald das abläuft, werden vielen Konsolenbesitzer nicht länger in der Lage sein, zuvor gekaufte Anwendungen abzuspielen.

Der Twitter-Benutzer DoesItPlay1 (2) hat kürzlich festgestellt, dass PS4- und PS5-Konsolen im Offline-Modus nicht länger in der Lage sind, alle physischen und digitalen Spiele fehlerfrei wiederzugeben, sobald der CMOS-Akku eurer Konsole entfernt oder ersetzt wurde. Das stellt natürlich ein großes Problem dar, sobald die Server der beiden Konsolen irgendwann geschlossen werden - denn das wird eines Tages passieren.

Der Nutzer hat kürzlich ein Update zur Situation bereitgestellt und schreibt, dass "Sony das Problem untersucht". In seinem Tweet heißt es, dass das japanische Unternehmen eine Lösung für dieses Problem sucht, was angesichts der beträchtlichen Auswirkungen, die eine solche Fehlerursache möglicherweise nach sich ziehen könnte, beruhigend zu hören ist. Von offizieller Seite wurde jedoch noch keine Erklärung zu diesem Thema abgegeben.