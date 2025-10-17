Sony und Tencent hätten fast gemeinsam an einem The Last of Us-Spiel gearbeitet

HQ

Es ist fünf Jahre her, dass wir einen richtigen neuen Eintrag in The Last of Us-Spielen gesehen haben, und es sieht nicht so aus, als würde Naughty Dog in absehbarer Zeit ein drittes Spiel abliefern, während sie an Intergalactic: The Heretic Prophet arbeiten. In der Zwischenzeit hätte Sony Tencent jedoch einen Sprung in die IP geben können.

Das geht aus einem neuen Bericht von The Game Post hervor, der bei der Durchsicht von Gerichtsdokumenten und Aussagen zum aktuellen Verfahren gegen Tencents Light of Motiram enthüllte, dass eine Zusammenarbeit zwischen Sony und dem chinesischen Riesen fast erreicht wurde.

Olivier Courtemanche, Head of Mobile bei PlayStation, hatte sich mit Vertretern von Tencent getroffen, darunter auch mit denen von Aurora Studio (dem Entwickler von Light of Motiram), über eine mögliche Zusammenarbeit mit Horizon. Das wurde schnell dementiert, aber Tencent gab nicht auf. Später im Jahr wurde Courtemanche erneut zu einer Präsentation eingeladen, aber dieses Mal für eine Zusammenarbeit an The Last of Us. Sony war daran interessiert, aber als sie zur Präsentation kamen, hatte Aurora Studio etwas vorbereitet, das nach mehr von Horizon inspirierten Kunstwerken und Assets aussah.

Die beiden zogen sich von einer möglichen Zusammenarbeit zurück, und dann kam Light of Motiram ins Leben. Es ist interessant zu wissen, dass PlayStation an einem Team interessiert war, das nicht Naughty Dog war, das The Last of Us entwickelte. Es ist unwahrscheinlich, dass es uns den nächsten Schritt auf Ellies Reise gegeben hätte, aber es wäre möglich, dass wir eine weitere Geschichte hätten, die in der gleichen Welt spielt.