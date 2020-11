Sony und Microsoft starten Black-Friday-Verkauf

Sowohl Sony als auch Microsoft haben ab sofort dank des Black-Friday-Verkaufs jede Menge tolle Angebote für euch.

Ein 12-monatiges Playstation Plus- oder Playstation Now-Abo könnt ihr euch aktuell für 44,99 Euro ergattern. The Last of Us Part II erhaltet ihr für 39,89 Euro, Ghost of Tsushima für 49,69 Euro und Star Wars: Squadrons sogar für 24,79. Einen kompletten Überblick zu allen Angeboten gibt es hier.

Xbox-Spieler können sich ebenso auf gute Angebote freuen. Die FIFA 21 Champions Edition erhaltet ihr für 40,49 Euro, Marvel's Avengers für 34,99 Euro und Assassin's Creed Odyssey für 20,99. Auch PC-Spieler gehen nicht leer aus und können sich Gears 5 für schlappe 10 Euro kaufen, Fallout 76 für 13,19 Euro und Cuphead für 14,99 Euro. Alle Angebote findet ihr hier

Werdet ihr bei einigen der Angebote zuschlagen?