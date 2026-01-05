Sony und Honda haben die ersten Afeela EVs von der Produktionslinie geholt

HQ

Afeela wurde ursprünglich nicht zusammen mit PlayStation-bezogenen Ankündigungen auf Sonys CES-Präsentation vor einigen Jahren angekündigt. Anschließend gingen sie eine Partnerschaft mit Honda ein, das nun unter dem Namen "Sony-Honda Mobility" (oder SHM) steht, und die Autoserie selbst heißt "Afeela".

In einem neuen Video wird bestätigt, dass die allerersten Produktionsmodelle des Afeela 1 kürzlich in Ohio vom Band gerollt sind, was bedeutet, dass die Marke in naher Zukunft tatsächlich Modelle tatsächlich liefert.

"Wir werden sicherstellen, dass alle integrierten Funktionen im Fahrzeug vollständig wie vorgesehen funktionieren, um das von AFEELA versprochene Erlebnis zu bieten. Wir bieten nicht nur Technologie, sondern auch höchste Zuverlässigkeit. "Das ist unser Engagement gegenüber unseren Kunden", sagt Susan Dulik, Chefin von Product Quality.

Der 1 wird mit etwa 400 PS, einer 91-kWh-Batterie, 150 kW Ladeleistung und technisch gesehen ziemlich unspektakulär erscheinen. Sony verfügt jedoch über 18 Kameras, ein LiDAR-Modul, neun Radare, zwölf Ultraschallsensoren und mehr. Es wird außerdem eine integrierte Remote Play-Funktion für PS5-Nutzer bieten.

Es ist derzeit unklar, wann die Afeela 1 ausgeliefert wird, aber es scheint näher zu kommen.