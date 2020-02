Sony und Facebook Gaming sagen GDC 2020 ab

Das Coronavirus bringt nicht nur die Produktionsabläufe von Technik aus China durcheinander, auch im Westen haben viele Menschen Respekt vor einer Ausbreitung. Erst kürzlich hat Sony ihre Pläne zur Teilnahme an der Konsumentenmesse PAX East aus Angst vor Ansteckungsgefahr abgesagt, gleiches gilt nun auch für die GDC 2020 (Game Developer Conference). Wie Gamesindustry.biz berichtet, streichen Sony und Facebook Gaming / Oculus ihre Beteiligung an der Entwicklerkonferenz aus dem gleichen Grund. Ein Facebook-Vertreter teilte jedoch mit, dass es während der GDC Ankündigungen per Live-Video gebe, Sony plant das nicht. Die GDC 2020 eröffnet am 16. März in San Francisco.