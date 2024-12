Sony und AMD haben sich zusammengetan, um ein Projekt namens Amethyst zu starten, das das Gaming für immer verändern wird

HQ

Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung der PS5 Pro blickt Sony bereits auf den nächsten großen technologischen Durchbruch. Dieses Mal hat sich das Unternehmen für eine erneute Partnerschaft mit AMD entschieden, dem Technologieführer hinter den kundenspezifischen Chips sowohl in der PS4 als auch in der PS5. Gemeinsam starten sie ein bahnbrechendes Projekt namens Amethyst, das darauf abzielt, die Gaming-Grafik und das gesamte Gameplay drastisch zu verbessern.

In einer kürzlichen Präsentation teilte Mark Cerny, der Mastermind hinter der PS5 und PS5 Pro, neue Einblicke in die neueste Konsole von Sony. Eine der aufregendsten Enthüllungen war die Ankündigung von Amethyst, einer Zusammenarbeit, die nach der Verschmelzung von AMDs charakteristischem Rot und dem ikonischen Blau von PlayStation benannt ist. Mit dieser Initiative werden zwei Ziele verfolgt.

Zunächst geht es den Unternehmen darum, eine Architektur zu schaffen, die für maschinelles Lernen optimiert ist. Diese Technologie wird eine effizientere Verarbeitung von neuronalen Netzen ermöglichen, insbesondere solche, die in Spielgrafiken verwendet werden. Die Vision ist es, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, indem vollständig fusionierte Netzwerke für ein reibungsloseres, immersiveres Spielerlebnis integriert werden.

Die Auswirkungen des maschinellen Lernens werden sich jedoch nicht nur auf Grafiken beschränken. Cerny betonte, dass eines der Hauptziele von Amethyst darin besteht, maschinelles Lernen für Spieleentwickler zugänglicher zu machen, damit sie KI direkt implementieren und sowohl das Gameplay als auch die Grafik verbessern können. Tatsächlich geht es bei der Partnerschaft nicht nur darum, proprietäre PlayStation-Technologie zu entwickeln. Stattdessen geht es darum, einen breiten Wandel in der Art und Weise zu fördern, wie maschinelles Lernen auf verschiedenen Geräten eingesetzt werden kann und die Gaming-Branche als Ganzes revolutioniert.

Im Bereich Grafik wird sich die Zusammenarbeit auf die Entwicklung eines hochwertigen Satzes neuronaler Netze konzentrieren, die speziell für die Grafik von Spielen entwickelt wurden. Damit haben sowohl Sony Interactive Entertainment als auch AMD die Flexibilität, unabhängig voneinander an der Weiterentwicklung der Technologie zu arbeiten. Die Hoffnung ist, dass dies zu detaillierteren Grafiken und einer stärkeren Nutzung fortschrittlicher Funktionen wie Raytracing und Path Tracing in kommenden Spielen führen wird. Mit anderen Worten, Amethyst wird die Grafik und das Gameplay von Spielen auf die nächste Stufe heben und uns der nächsten Grenze der interaktiven Unterhaltung näher bringen.

In der Zwischenzeit schneidet die PS5 Pro weiterhin gut auf dem Markt ab und bietet eine unglaublich leistungsstarke Plattform für Spiele der nächsten Generation. Es war jedoch nicht ohne Herausforderungen. Einige Titel, wie z. B. Silent Hill 2 Remake, hatten visuelle Pannen, obwohl sie als "Enhanced for PS5 Pro" gekennzeichnet waren. Glücklicherweise arbeiten die Entwickler bereits an Fehlerbehebungen durch Patches, so dass die Spieler damit rechnen können, dass diese Probleme bald behoben werden.

Cernys kürzlicher tiefer Einblick in die technischen Spezifikationen der PS5 Pro trägt nur zur Aufregung um die Konsole bei. Mit ihrem verbesserten Raytracing, der schnelleren GPU und der Einführung von Technologien wie Amethyst scheint die PS5 Pro bereit zu sein, in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur in der Gaming-Welt zu sein. Und das ist noch nicht alles – diese Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen für das, was in der nächsten Konsolengeneration, einschließlich der mit Spannung erwarteten PS6, kommen wird.

Mit Amethyst verbessern Sony und AMD nicht nur die Qualität der Spielegrafik, sondern gestalten auch die Zukunft des Gamings selbst neu. So aufregend das auch klingt, wir müssen uns fragen: Wie werden diese Fortschritte die Art und Weise, wie wir Spiele in naher Zukunft erleben, verändern?

Was denkst du – freust du dich auf den nächsten Sprung in der Gaming-Technologie?