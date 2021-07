Sony übernimmt Portierungs-Spezialisten Nixxes Software

Nach der Übernahme der Returnal-Entwickler Housemarque (wir berichteten) gehört nun auch Nixxes Software zu den Playstation Studios. Die Niederländer gelten als Experten für PC-Portierungen und haben in den letzten Jahren an namhaften PC-Umsetzungen wie Marvel's Avengers, Deus Ex: Mankind Divided und den Tomb-Raider-Reboots gearbeitet.

In einer offiziellen Ankündigung äußert Nixxes-Gründer/Senior Director Jurjen Katsman unter anderem:"Wir können es nicht abwarten, uns an die Arbeit zu begeben und unsere Expertise in Sachen Technik und Entwicklung einem Powerhouse wie den Playstation Studios zur Verfügung zu stellen."