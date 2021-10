Sony testet das Teilen von Playstation-5-Mediendaten via Smartphone-App

HQ

Das Erstellen von Screenshots und Videos ist auf den modernen Konsolen dank einer dedizierten Taste auf dem Controller kein Problem mehr. Das Teilen dieser Daten ist aber leider noch sehr umständlich, da nur wenige Dienste nativ unterstützt werden und die Handhabung hakt. Auf der Playstation und auf der Nintendo Switch müsst ihr eine physische Verbindung herstellen, um auf die gespeicherten Dateien zuzugreifen, und auf der Xbox geht das nur über die Online-Dienste von Microsoft (offline habt ihr auf eure persönlichen Erinnerungen gar keinen Zugriff).

Sony will den Menschen nun ebenfalls die Option bieten, über das Internet auf die lokalen Mediendaten zuzugreifen. Tester in Kanada und Japan können Screenshots und Videos bereits jetzt wahlweise auf die Server des Unternehmens spielen, um sie in der Playstation-App für Smartphones aufzurufen. Von dort aus könnt ihr sie durchsuchen und in sozialen Medien oder mit Freunden teilen.

Das ist natürlich noch immer eine sehr spezielle Lösung für ein viel breiteres Problem, aber wer in 2021 wirklich nicht mehr aufstehen will, um einen USB-Stick in die Konsole zu stecken, der muss solche Umwege in Kauf nehmen. Wann Sony diese zusätzliche Konnektivität auch hierzulande einführt, ist nicht bekannt.

Quelle: Engadget. Twitter.