Sony stuft PS5 Slim-Speicher in Europa still und leise herunter

Ohne vorherige Ankündigung führt Sony eine kleine, aber wichtige Änderung an der PlayStation 5 Slim in Europa ein. Die kommende Version, die als CFI-210 gekennzeichnet ist, wird nicht mehr mit einer 1-TB-SSD ausgeliefert. Stattdessen sinkt die Speicherkapazität auf seltsame 825 GB - die gleiche Größe, mit der die ursprüngliche PS5 im Jahr 2020 auf den Markt kam.

Der Preis bleibt mit 499 Euro jedoch unangetastet. Mit anderen Worten: Von den europäischen Playern wird nun erwartet, dass sie mit weniger Speicherplatz auskommen und dabei den gleichen Preis zahlen. Ein frustrierendes Downgrade, vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell moderne Blockbuster eine Festplatte füllen können. Titel wie Call of Duty, Final Fantasy und Cyberpunk 2077 können leicht jeweils mehr als 100 GB verschlingen.

Sony hat sich noch nicht dazu geäußert, warum die Überarbeitung den 1-TB-Standard fallen lässt. Handelt es sich um eine kostensparende Maßnahme? Ein Versuch, übrig gebliebene Laufwerke aus dem Launch-Modell zu verwerten? Niemand weiß es wirklich. Aber eines ist sicher: Europäische Gamer werden bei diesem Deal nicht das bessere Ende haben.

"Für die Spieler!", in der Tat.