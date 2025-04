Sony streicht seinen jährlichen Winterbonus in Japan und erhöht stattdessen die monatlichen Gehälter

HQ

Obwohl Bonusprogramme in Europa nicht ganz ungewöhnlich sind, sind sie in Japan und den Vereinigten Staaten noch häufiger anzutreffen, wo regelmäßig Boni vergeben werden, um gute Leistungen zu fördern und das Erreichen (und Übertreffen) von Zielen zu fördern. In Japan gibt es in der Regel einen Bonus für den Sommer und einen für den Winter, und die Summen, um die es geht, sind oft recht beträchtlich.

Nun berichtet Nikkei (via Automaton), dass Sony und Bandai Namco beschlossen haben, die traditionellen Winterboni abzuschaffen und stattdessen die festen Monatsgehälter zu erhöhen. Dies wird den Mitarbeitern ein stabileres Einkommen verschaffen und die Unternehmen zu einem attraktiveren Arbeitsplatz machen, in der Hoffnung, dass die Mitarbeiter bleiben wollen, während neue Talente angezogen werden können.

Bei Sony sieht allein der Bonus neben den regulären Gehaltserhöhungen eine monatliche Erhöhung für die Mitarbeiter von 38.000 Yen (rund 202 £/239 €) vor. In der Zwischenzeit hat Bandai Namco diese Änderung bereits im Jahr 2022 umgesetzt und seitdem die monatlichen Gehälter um umgerechnet rund 449 £/522 € erhöht. Auch Nikkei schreibt, dass die Gehälter für japanische Spieleentwickler weiter rasant steigen dürften, ein Zeichen für den Boom, den die japanische Spieleindustrie in den letzten Jahren erlebt hat.