Sony streicht aus Sorge vor Coronavirus streicht PAX-East-Auftritt, Larian Studios plant große Präsentation

Die PAX East beginnt nächste Woche und viele Videospielentwickler planen einige Überraschungen für die beliebte US-Besuchermesse. Sony wollte als einer der größten Partner der Veranstaltung eine spielbare Version von The Last of Us: Part II mitbringen, doch nun zog das Unternehmen aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Coronavirus die Teilnahme zurück:

"Heute hat Sony Interactive Entertainment die Entscheidung getroffen, die Teilnahme an der PAX East in Boston in diesem Jahr abzusagen, da die Bedenken in Bezug auf COVID-19 (auch als 'neuartiges Coronavirus' bekannt) zunehmen. Wir waren der Ansicht, dass dies die derzeit sicherste Option ist. Wir sind enttäuscht, unsere Teilnahme an dieser Veranstaltung abzusagen, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer globalen Belegschaft ist unser größtes Anliegen."

Damit schließt sich Sony einer langen Reihe von Entwicklern an, die die Teilnahme an großen Veranstaltungen und Messe-Events in diesem Jahr nach Ausbruch des Virus abgesagt haben.

Naughty Dog wandte sich ebenfalls zu Wort und sagte: "Wir sind so traurig, PAX East verpassen zu müssen! Wir haben uns sehr darauf gefreut, euch kennenzulernen und eure Reaktionen auf die Demo zu sehen. Obwohl wir wissen, dass ihr bis zum 29. Mai warten müsst [...], schätzen wir euer Verständnis. Keine Sorge, wir werden mehr mit euch teilen, bevor [das Spiel erscheint]." Da die wenigsten von uns kommende Woche nach Boston reisen werden, betrifft uns das verständlicherweise nur bedingt, trotzdem ist es für Ansässige und Fans eine traurige Meldung.

Es gibt allerdings auch Firmen, die sich angesichts etwaiger Ansteckungsgefahren weniger anfällig zeigen, beispielsweise plant Larian Studios eine große Präsentation des legendären RPG-Franchise Baldur's Gate auf der PAX East. Der Entwickler bestätigte diese Woche in einem Video, dass sie die Gelegenheit nutzen wollen, um erstmals Gameplay von Baldur's Gate III zu demonstrieren. Um 21:30 Uhr am Donnerstag, dem 21. Februar, wird der Livestream starten.