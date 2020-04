Sony stellt PS5-Controller vor: Das ist der Dualsense

Sony hat soeben im Playstation-Blog den offiziellen Playstation-5-Controller vorgestellt, den sie Dualsense nennen. Die Japaner erwähnen adaptive Schultertasten und besprechen kreative Design-Änderungen. Der Share-Button wurde beispielsweise mit der sogenannten "Create"-Taste ersetzt, die angeblich die Art und Weise revolutionieren soll, wie Gameplay-Content in der Zukunft erstellt wird. Sony teilt natürlich keine konkreten Details dazu mit und verschiebt die Überraschung auf später.

Was sie bereits preisgeben können ist, dass der Dualsense ein integriertes Mikrofon besitzt. Um mit Freunden in Kontakt zu treten benötigt ihr also kein Headset mehr. Wie gut die Qualität des Dualsense-Mikrofons ist, ist unbekannt und Sony empfiehlt selbst bei längeren Sessions ein entsprechendes Gerät zu benutzen. Ungenau bleiben sie auch beim Thema Akku, denn der Dualsense wird wieder aufladbare Batterien/Akkus haben - mehr wissen wir nicht.

Der Controller der Playstation 5 wird standardmäßig erstmals zweifarbig ausgeliefert werden (schwarz/weiß). Wie ihr auf den Bildern sehen könnt ist das Touch-Pad ebenfalls noch vorhanden, die blauen Streifen links und rechts davon sind die überarbeitete Light-Bar. Angeblich hat Sony die Ergonomie des Geräts intern getestet und dafür gesorgt, dass sich Der Dualsense kleiner anfühlt, als es den Anschein erweckt. Preis und weitere Extras sind aktuell unbekannt.