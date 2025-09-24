Sony stellt kabellose Gaming-Lautsprecher Pulse Elevate vor

HQ

Es ging nicht nur um Spiele während des heutigen State of Play-Spiels. Sony nutzte auch die Gelegenheit, um Pulse Elevate vorzustellen, kabellose Lautsprecher, die speziell für Spiele entwickelt wurden und die bestehenden Pulse-Produkte, nämlich den Pulse Elite und den Pulse Explore, ergänzen sollen. Diese Lautsprecher sind so konzipiert, dass sie mit mehreren Quellen funktionieren: PC, Mac, PlayStation-Konsolen sowie PlayStation Portal oder sogar ein Smartphone, wenn Sie dies bevorzugen.

Im Inneren verfügen sie über planar-magnetische Treiber und integrierte Subwoofer für tiefere, schärfere Bässe. Sie sind außerdem mit Sonys Tempest 3D AudioTech sowie integrierten Mikrofonen für nahtlosen Voice-Chat ausgestattet.

Pulse Elevate wird mit der proprietären PlayStation Link-Technologie von Sony verbunden, die laut Sony eine extrem niedrige Latenz und eine nahezu verlustfreie Signalübertragung über kompatible Geräte bietet. Bluetooth-Unterstützung ist ebenfalls enthalten, und jeder Lautsprecher verfügt über einen wiederaufladbaren Akku mit passender Ladestation, so dass der Wechsel zwischen stationärer und tragbarer Nutzung einfach ist.

Die Lautsprecher werden Anfang nächsten Jahres in zwei Farben auf den Markt kommen: Midnight Black und eine limitierte Auflage in Weiß, wobei letztere exklusiv über Sonys eigenen Store und ausgewählte Einzelhändler erhältlich sind. Die Preise und ein genaues Veröffentlichungsdatum wurden noch nicht bekannt gegeben. vorerst verspricht Sony nur ein Debüt "Anfang nächsten Jahres".

Sind Sie also vom neuen Pulse Elevate verführt?