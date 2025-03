Sony stellt Beta-Programm für PlayStation 5 und PC vor

HQ

Sony PlayStation hat ein neues Programm eingeführt, um alle Beta-Programme für Dienste, Updates und sogar Spiele für PS5 und PC zu zentralisieren. Es ähnelt dem, was Microsoft seit einiger Zeit mit dem Xbox Insiders-Programm, dem sogenannten Beta-Programm, macht. Interessierte Spieler können sich anmelden, und Sony wird wissen, dass Sie Interesse an der Teilnahme an verschiedenen Beta-Programmen haben, sodass Sie (vielleicht) eine Einladung zur Teilnahme erhalten.

Auf diese Weise kann Sony den Überblick über die Benutzer behalten, die jedes Mal als Betatester fungieren können, wenn sie neue PS5-Konsolenfunktionen, PlayStation App-Funktionen, Benutzererfahrungsfunktionen auf PlayStation.com sowie neue Spiele auf PS5 und PC veröffentlichen möchten. Natürlich ist die Bewerbung für das Programm keine Garantie dafür, dass Sie zu einem bestimmten Beta-Test eingeladen oder sogar ausgewählt werden.

Um sich zu bewerben, müssen Sie sich über diese Website anmelden. Laut Sony wird das Beta-Programm in jeder Region verfügbar sein, in der das PlayStation Network bereits aktiv ist. Die einzigen gesetzlichen Anforderungen sind das Alter - das von der Region abhängt - und das Vorhandensein eines gültigen Kontos, ohne Einschränkungen oder Verstöße.

Werdet ihr dieses neue Beta-Programm bei PlayStation ausprobieren? Anmeldungen sind seit heute möglich.