Sony stellt ab Januar 2028 die Produktion physischer Discs für alle neuen Spiele auf PlayStation-Konsolen ein

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Sony PlayStation hat offiziell bestätigt, dass die Produktion von Discs für alle neuen Spiele auf PlayStation-Konsolen ab Januar 2028 eingestellt wird. Das bedeutet ein Ende der physischen Spieleproduktion, wie wir sie von PlayStation kennen, was den Schritt mit "Verbrauchertrends und der breiteren Unterhaltungsindustrie" entschuldigt.

"Da sich die Verbraucherpräferenzen und die Unterhaltungsbranche weiter von physischen Discs hin zu digitalen Discs verlagern, wird die Produktion aller neuen Spiele, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt. Ab diesem Datum werden neue Spiele nur noch digital im PlayStation Store und bei Einzelhändlern verfügbar sein. Dieser Übergang hat keine Auswirkungen auf Spiele, die bereits vor Januar 2028 im Disc-Format veröffentlicht wurden oder erscheinen werden", heißt es in einem neuen Beitrag im PlayStation Blog.

Sony beschreibt dies als eine "natürliche Richtung" für PlayStation, aber es ist eine, die bei vielen Fans nicht gut ankommen wird. Uns auf PlayStation einen etwa 18-monatigen Countdown bis zum Tod der Disc zu geben, ist für Leute, die ihre Medien lieber physisch halten, nicht gerade inspirierend. Das ist etwas, das PC-Spieler seit Jahrzehnten ertragen haben, aber der Verlust der Discs auf PlayStation fühlt sich definitiv so an, als würden wir das Zeitalter des Spielebesitzes verlassen, in dem wir jetzt im Bereich des Lizenzbesitzes existieren.

Das bedeutet mit ziemlicher Sicherheit auch, dass die nächste PlayStation-Generation nur eine digitale Option bieten wird. Da die Spiele größer werden, bedeutet das hoffentlich einen größeren Speicherplatz auf der PS6 zum Start, aber wir werden es erst wissen, wenn sie offiziell vorgestellt wird. Kommende Exklusivtitel wie Marvel's Wolverine und God of War: Laufey werden eine Disc-Veröffentlichung haben, aber ansonsten sind die Codes für immer in Boxen ab Januar 2028.