Sony steht trotz Rückschlägen und Abschaltungen zu Live-Service-Spielen

HQ

Trotz einer langen Reihe von Misserfolgen und Abbrüchen treibt Sony seine Live-Service-Strategie weiter voran – auch wenn sie einräumt, dass die Initiative, die vor einigen Jahren gestartet wurde, nicht ganz nach Plan verlaufen ist. Dies wurde von CFO Lin Tao während einer Fragerunde nach dem jüngsten Finanzbericht des Unternehmens klargestellt, in der er sagte:

"Nicht ganz glatt. Letztes Jahr wurde Concord geschlossen, und dieses Jahr wurde der Marathon verschoben, so dass etwas negative Nachrichten herausgekommen sind."

Dennoch wies Tao darauf hin, dass Sony langfristig optimistisch bleibt und sagte, dass die Initiative sowohl ihre Höhen als auch ihre Tiefen hatte. Helldivers 2 war ein Überraschungserfolg, während Concord ein historischer Flop wurde - nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung aufgrund des miserablen Spielerengagements eingestellt. In der Zwischenzeit gibt es immer noch große Fragezeichen rund um Fairgame$, das Berichten zufolge mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen hatte und Anfang des Jahres seinen Studioleiter Jade Raymond verlassen musste. The Last of Us: Factions war ein weiteres großes Opfer - ein Projekt, das nach Jahren kostspieliger Entwicklung komplett verworfen wurde.

Trotz alledem betonte Tao, dass der Live-Service mittlerweile 20-40 % des Umsatzes der PlayStation Studios ausmacht, wobei MLB The Show, Gran Turismo 7 und Destiny 2 als stabile Verdiener dienen. Sonys Plan für die Zukunft? Lernen Sie aus seinen Fehltritten. Wie Tao es ausdrückte:

"Wir sind uns bewusst, dass es noch viele Probleme gibt, also sollten wir die Lehren aus Fehlern ziehen und sicherstellen, dass wir Live-Service-Inhalte einführen, bei denen es weniger Verschwendung gibt und es reibungsloser ist."

Vielleicht besteht eine Lösung darin, mehr Live-Service-Titel auf andere Plattformen zu bringen. Helldivers 2 erscheint am 26. August für Xbox, und Sony hat bereits angedeutet, dass weitere seiner Live-Service-Titel folgen könnten.

Ist es richtig, dass Sony seinen Einsatz im Live-Service verdoppelt, oder ist es an der Zeit, sich wieder auf das Einzelspieler-Erzählalter zu besinnen, das einst die PlayStation Studios geprägt hat?