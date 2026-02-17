Sony startet im Vereinigten Königreich einen PS5-Mietvertrag ab 9,95 £ pro Monat

HQ

Sony hat zusammen mit dem Leasingunternehmen Raylo ein neues Programm im Vereinigten Königreich gestartet, bei dem Spieler eine PlayStation 5 mieten können, wobei das günstigste Modell für knapp zehn Pfund pro Monat erhältlich ist – wenn man einen 36-Monats-Vertrag abschließt.

Neben der Konsole ist auch weitere PlayStation-Hardware erhältlich, von zusätzlichen Controllern bis hin zu VR-Headsets, aber im Gegensatz zu Ratenplänen handelt es sich dabei rein um eine Leasingvereinbarung. Mit anderen Worten: Wenn der Vertrag ausläuft, besitzt der Spieler die Konsole nicht, sondern muss sie zurückgeben oder weiterhin monatlich zahlen. Keine besonders kluge Lösung für langfristiges Gaming.

Aber für diejenigen, die einfach mal in das Ökosystem eintauchen und gelegentlich ein Spiel spielen möchten, könnte das durchaus eine sinnvolle Lösung sein. Gleichzeitig ist es auch ein Hinweis darauf, wie Konsolen, die früher etwas waren, das sich die meisten Menschen leisten konnten, zunehmend zu einem Luxusprodukt werden.

Das Angebot ist derzeit auf das Vereinigte Königreich beschränkt, aber Sony hat ähnliche Modelle bereits in anderen Märkten getestet. Vielleicht ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird?

Können Sie sich vorstellen, dass dieses Mietkonzept für Hardware populär wird?