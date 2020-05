Sony spricht 20 Minuten lang über Ghost of Tsushima

Infolge der Verzögerung von The Last of Us: Part II um einen Monat wurde Ghost of Tsushima ebenfalls zurückgefahren, sodass das neue Werk von Sucker Punch nun am 7. Juli erscheinen wird. Doch obwohl wir weniger als zwei Monate von diesem Zeitpunkt entfernt sind, wissen wir noch immer so gut wie nichts über das Samurai-Abenteuer und das beunruhigt die Fans zunehmend.

Sony hat gestern Abend jedoch angekündigt, dass es am Donnerstag einen dedizierten Livestream mit neuen Informationen zum Spiel geben wird. In diesem "State of Play"-Video wird es ausschließlich um Ghost of Tsushima gehen, fast 20 Minuten werden dafür angesetzt. Hoffentlich wird es eine Menge Gameplay zu sehen geben, sodass sich mehr Leute auf das vielversprechende Spiel freuen. Nachrichten zur PS5 solltet ihr jedoch nicht erwarten, das hat Sony bereits unmissverständlich klargestellt.