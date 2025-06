Sony soll am Kauf von Warner Bros Streaming und Studios interessiert sein

HQ

Könnte das angeschlagene Warner von Sony gerettet werden? Gerüchten zufolge ist der japanische Medien- und Technologieriese daran interessiert, das Unternehmen zu kaufen, oder besser gesagt die kürzlich angekündigten WBD Streaming and Studios zusammen mit HBO und den damit verbundenen Spielestudios.

Was theoretisch bedeuten könnte, dass Marken wie Batman, Harry Potter und Game of Thrones unter dem Dach von Sony landen könnten. Es wäre auch eine Erweiterung ihres laufenden Vorstoßes in die Film- und TV-Industrie, in der wir gesehen haben, wie mehrere prominente PlayStation-IPs in Medien für Streaming und TV umgewandelt wurden - abgesehen von Spielen.

Die Quelle sagt, dass:

"Weniger als eine Woche, nachdem Warner Bros. Discovery angekündigt hat, sich in zwei separate Unternehmen aufzuspalten, erwägt Sony den Kauf des Streamings und anderer Vermögenswerte von WBD. Quellen haben SEScoops mitgeteilt, dass Sony einen Kauf des neu angekündigten Unternehmens WBD Streaming and Studios in Betracht zieht, das seine Trennung von WBD Global Networks voraussichtlich bis Mitte 2026 abschließen wird. Sony ist daran interessiert, den HBO MAX-Streaming-Dienst von WBD, IPs und seine Gaming-Assets zu erwerben."

Natürlich muss alles mit Vorsicht genossen werden. Zumal eine so große Fusion Reaktionen von verschiedenen Wettbewerbsbehörden hervorgerufen hätte, nicht zuletzt angesichts des ganzen Wirbels, der um die Fusion zwischen Microsoft und Activision Blizzard gemacht wurde. Sony hat auch mehrere kostspielige Ausfälle hinter sich, insbesondere bei ihren Live-Service-Unternehmungen. Aber wer weiß, vielleicht ist dies der Power-Move, den Sony und PlayStation jetzt wirklich brauchen. Was denkst du?