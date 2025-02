Sony senkt offiziell den Preis für PS VR2

HQ

Mehr als zwei Jahre nach der Veröffentlichung senkt Sony den Preis für das PlayStation VR2-Headset. Bei der Veröffentlichung kostete PS VR2 529,99 £/599,99 €, aber jetzt wurde ein guter Teil dieses Preises gesenkt.

Wie im PlayStation Blog enthüllt, kannst du jetzt die PS VR2 zusammen mit den Sense-Controllern und Stereo-Kopfhörern für 399,99 £/449,99 € erhalten, was sicherlich ein erheblicher Rabatt ist. Für den gleichen Preis können Sie jedoch das Horizon Call of the Mountain Bundle erhalten, das alles Wesentliche sowie das bereits erwähnte Spiel enthält.

Selbst mit dieser Preissenkung könnte die PS VR2 nicht aus den Regalen fliegen. Meistens haben Gamer immer noch Schwierigkeiten, einen triftigen Grund zu finden, in den VR-Bereich einzutauchen, da sie dafür solide Spiele benötigen. Wenn Sie das Gerät für PC VR verwenden möchten, müssen Sie außerdem einen separaten Adapter für weitere 59,99 € / 49,99 £ kaufen.

