Sony schließt Manchester-Studio

Die britischen Playstation-Entwickler haben es schon seit einer ganzen Weile nicht leicht. Während des letzten Jahrzehnts haben wir die Schließung verschiedener großer Sony-Studios gesehen, darunter Bigbig Studios (gegründet von ehemaligen Codemaster-Entwicklern in Leamington Spa, sie waren hauptsächlich für portable Spiele zuständig) im Jahr 2012, Studio Liverpool (ehemals Psygnosis) ebenfalls in 2012, 2016 schlossen Evolution Studios (die Leute aus Runcorn waren berühmt für Motorstorm und Driveclub) endgültig ihre Pforten und 2017 wurde Guerrilla Cambridge abgeschalten (die Macher des originalen MediEvil und Killzone: Mercenary). Im neuen Jahrzehnt halten die Japaner an dieser Strategie fest, diesmal trifft es das Manchester-Studio.

Sony entschied sich dazu, die Abteilung diese Woche endgültig in den Ruhestand zu versetzen. Manchester Studio wurde vor fünf Jahren gegründet und arbeitete seitdem an Virtual-Reality-Spielen. Angeblich waren sie bis zuletzt mit einem neuen Titel beschäftigt, über den ist jedoch nichts bekannt. Die einzigen beiden verbleibenden Entwickler von Sony in Großbritannien sind London Studio (die damals Singstar kreierten, heute aber hauptsächlich Virtual-Reality-Spiele entwickeln) und Media Molecule, die diesen Monat Dreams beenden. Hoffentlich haben sie eine bessere Zukunft, als all ihre britischen Geschwister.

Quelle: GamesIndustry.