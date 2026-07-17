Sony schließt die Kommentarbereiche des Trailers zu Familienspielen nach weitverbreiteter Kritik

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Die Empörung über Sonys Entscheidung, physische Spiele schrittweise einzustellen, scheint noch nicht abgeklungen zu sein, und ihre Social-Media-Kanäle sind weiterhin von wütenden Nutzern überschwemmt. Nun weist der Indie-Entwickler EatPantGames darauf hin, dass Sonys Entscheidung auch sie selbst betrifft – und zweifellos auch viele andere.

Das Studio hat kürzlich Teeto auf PC, PlayStation und Switch veröffentlicht. Der offizielle YouTube-Kanal von PlayStation entschied sich dann, Teetos Launch-Trailer zu teilen, und in einem Beitrag auf X bemerkt der Entwickler fröhlich, dass er schnell über 400 Kommentare erhielt und sich fragte, "was die Leute von unserem Spiel halten."

In einem Video zeigen sie, dass die Kommentare nicht besonders aufschlussreich waren. Praktisch jeder einzelne war ein Wutanfall gegen Sony.

Das Spiel ist bei weitem nicht das einzige betroffene, und Kotaku weist darauf hin, wie Denshattack! (das diese Woche veröffentlicht wurde) mit seinem Launch-Trailer dasselbe Schicksal erlitten hat. Sie berichten außerdem, dass Sony infolgedessen die Kommentarbereiche für sogenannte "Familienspiele" geschlossen hat, damit Kinder die scharfe Kritik nicht mehr sehen müssen.