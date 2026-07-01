Sony schließt den PlayStation Store auf der PS3 und PS Vita

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Obwohl Sony schon seit geraumer Zeit keine Spiele mehr für die PlayStation 3 produziert hat, hält Sony den PlayStation Store auf seiner Plattform der letzten und letzten Generation inzwischen fast zwei Jahrzehnte am Laufen. Aber diese Unterstützung geht zu Ende.

Im Einklang mit der Ankündigung, dass physische Medien eingestellt werden und Sony bald keine Discs mehr für neue Spiele auf PlayStation-Konsolen herstellen wird, gab der Unterhaltungsriese außerdem bekannt, dass der PS Store auf PS3 und PS Vita geschlossen wird.

Diese Änderung tritt in bestimmten Regionen ab August 2026 in Kraft (einschließlich Mexiko, Honduras und Nicaragua), bevor sie sich bis Ende 2026 auf andere lateinamerikanische und nahöstliche Länder ausbreitet – alles bevor alle anderen Länder im Juli 2027 die Schließung erleben.

Uns wird gesagt, dass Nutzer nach der Schließung der Stores keine Inhalte mehr kaufen können, aber sie können weiterhin zuvor gekaufte Inhalte "für absehbare Zukunft" herunterladen.

Ebenso erklärt Sony zum Grund für diese Änderung: "Da sich der PlayStation Store weiterentwickelt, um moderne Handelssysteme einschließlich aktualisierter Zahlungsstandards zu unterstützen, können PS3 und PS Vita diese Updates nicht mehr auf dem erforderlichen Niveau unterstützen. Deshalb müssen wir den PlayStation Store auf diesen Geräten schließen."