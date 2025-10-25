Sony schlägt Nintendo bei den Konsolenverkäufen im September

HQ

Sony ist auch in dieser Generation stark und hat es laut den neuesten Statistiken geschafft, im letzten Monat 1,15 Millionen Playstation 5-Konsolen zu verkaufen. Mit anderen Worten, die mittlerweile fünf Jahre alte Konsole (ja, wirklich) übertraf die Switch 2, wenn auch nur um Haaresbreite - letztere verkaufte sich im letzten Monat 1,07 Millionen Konsolen.

Das bedeutet, dass die Playstation 5 jetzt über 80 Millionen verkaufte Einheiten verkauft, verglichen mit der wenn auch viel neueren Switch 2, die seit ihrer Veröffentlichung Anfang des Jahres bisher beeindruckende neun Millionen Mal verkauft wurde. Die drittmeistverkaufte Konsole des Septembers? Das war eigentlich die gute alte Original-Switch, die knapp 300 000 Einheiten verkaufte. Mit einem Gesamtumsatz von 151 Millionen über Lebenszeit.

Mit anderen Worten,. Die Playstation 5 bleibt der König dieser Konsolengeneration. Auch wenn sich die Switch 2 weiterhin gut verkauft.

Haben Sie im September eine Konsole gekauft?