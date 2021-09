Sony schaltet Online-Funktionen von Little Big Planet 1, 2 und 3 für PS3- und PS-Vita-Nutzer ab

HQ

Ab sofort ist die PS4-Version von Little Big Planet 3 der einzige Weg, um auf die über 10 Millionen Level zuzugreifen, die über Jahre hinweg von der Community aufgebaut wurden. Nach einer langen Wartungsphase haben sich Sony und Media Molecule dazu entschlossen, die Playstation-3- und Playstation-Vita-Versionen von Little Big Planet, Little Big Planet 2 und Little Big Planet 3 vom Netz zu nehmen. Laut einem Beitrag auf Twitter sei das "die beste Möglichkeit, um die Little-Big-Planet-Community zu schützen" und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das PSN sicher bleibt. Die langjährigen Fans zeigen sich in den Kommentaren niedergeschlagen und enttäuscht.