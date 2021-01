Sony Santa Monica sucht Mitarbeiter für unangekündigtes Spiel

Sonys Santa Monica Studio arbeitet an dem Spiel, das wir derzeit als God of War: Ragnarök kennen. Weil an diesem Titel allerdings seit einigen Jahren gearbeitet werden soll, haben sich einige gefragt, warum das Studio auch heute noch ständig nach neuen Autoren, Konzeptkünstlern und Dergleichen sucht. Eine der offensichtlicheren Theorien wurde nun bestätigt.

Die Schöpfer von God of War haben eine Position als "Art Director" ausgeschrieben und auch direkt klargestellt, dass der Auserwählte an einem bislang unangekündigten Spiel arbeiten wird. Somit haben wir es schwarz auf weiß, dass das Studio wieder mit etwas anderem als God of War beschäftigt ist. Oder bereits den dritten Teil produziert...

Wir werden aber wahrscheinlich erst in einigen Jahren mehr darüber erfahren, wenn man bedenkt, welche Stellen noch ausgeschrieben sind. Cory Barlog, einer der Hauptautoren und verantwortlicher Produktionschef von God of War, hegt seit langem den Wunsch, ein ganz neues Universum gründen zu wollen. Man darf also erwarten, dass der Mann sicherlich der Hauptverantwortliche für dieses Projekt ist.