Sony sagt, dass sie den Erfolg jetzt auf andere Weise messen als den Verkauf von Konsolen

HQ

Wie wir Anfang dieser Woche berichteten, hat Sony neulich seinen neuesten Finanzbericht vorgelegt, der sowohl das letzte Quartal (Januar-März) als auch eine Zusammenfassung des Geschäftsjahres 2023 abdeckt. Dies hat mehrere aufregende Neuigkeiten mit sich gebracht, darunter die Tatsache, dass Sony jetzt eine neue Methode zur Erfolgsmessung anwendet.

In den letzten zwei Generationen waren die Konsolenverkäufe der wichtigste Parameter für Sony, aber der Financial General Manager des Unternehmens, Sadahiko Hayakawa, sagt, dass der Erfolg jetzt auf eine andere Art und Weise gemessen wird, bei der die Spielzeit viel wichtiger ist, und fügt hinzu, dass sich "das PlayStation-Geschäftsmodell seit der Einführung der PS4 erheblich verändert hat":

"Das Geschäftsmodell bis einschließlich der PlayStation 3 war darauf ausgerichtet, die Anzahl der verkauften Softwareeinheiten im Verhältnis zur neu verkauften Hardware für jede Konsolengeneration zu erhöhen. Nach einer Übergangsphase während der PS4-Generation hat sich das PS5-Modell dahingehend verlagert, dass die Spielzeit auf der Plattform aufgrund der Erweiterung der Benutzergemeinschaft über die Konsolengenerationen hinaus zugenommen hat. Aufgrund dieser Änderung des Geschäftsmodells konnten wir während der PS4 für die Erzeugung den Gewinn in diesem Segment dank der schnellen Digitalisierung und des Ausbaus der Netzwerkdienste deutlich steigern."

Hayakawa sagt auch, dass er erwartet, dass die PlayStation 5 in Zukunft in Bezug auf die Verkäufe zurückgehen wird, aber dass sie stattdessen darauf abzielen, mehr aktive Spieler für einen längeren Zeitraum zu gewinnen (was Sonys starke Live-Service-Investitionen in dieser Generation erklärt), die in der Lage sein werden, höhere Einnahmen zu generieren:

"Zu Beginn der zweiten Hälfte des Konsolenzyklus erwarten wir, dass die Anzahl der verkauften neuen PS5-Einheiten allmählich zurückgehen wird. Wir glauben jedoch, dass wir durch die stetige Aufrechterhaltung und Erweiterung der stetig gestiegenen Anzahl aktiver Benutzer und des Benutzerengagements bei gleichzeitiger Stärkung der Kontrolle über die Geschäftskosten in der Lage sein werden, Umsatz und Gewinn auf der PS-Plattform in Zukunft stetig zu steigern."

Die Aussage erinnert ein wenig an das, was Phil Spencer vor vielen Jahren sagte, als er im Zusammenhang mit der Initiative, alle Xbox-Spiele für den PC zu veröffentlichen, deutlich machte, dass es für Microsoft wichtiger sei, viele Spieler zu erreichen, als viele Konsolen zu verkaufen.

Wie sehen Sie es selbst, hat Sonys Finanzchef Recht, oder sollte es immer noch so viele Konsolen wie möglich verkaufen, was für sie am wichtigsten ist?

Danke Wccftech