Sony sagt, dass Helldivers II auf der Xbox "extrem gut läuft"

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft mit seinen PlayStation 5-Spielen eine Menge Geld verdient, aber die Sache ist die, dass Sony auch Geld zu scheffeln scheint, indem sie ihre eigenen Titel auf der Xbox veröffentlichen. Im August kam Helldivers II heraus, ein Spiel, von dem viele Leute dachten, es wäre perfekt für Xbox-Fans, während es gleichzeitig einen größeren Pool von Spielern anzieht.

Wie hat es sich also entwickelt? Nun, während einer Fragerunde (dank This Week in Video Games) mit Sony und seinen Investoren sagte CFO Lin Tao Folgendes:

"Helldivers 2, das im August dieses Jahres auch für Xbox veröffentlicht wurde, läuft sehr gut und zieht nicht nur neue Nutzer auf der Xbox an, sondern verzeichnet auch ein erhöhtes Engagement von bestehenden Nutzern auf PS5 und PC. Dies führte zu einer deutlichen Steigerung der Verkäufe des Titels im Vergleich zum Vorjahr."

Kurz gesagt, Sony scheint dank des Xbox-Publikums, das auch bestehenden Formaten einen Schub gegeben hat, sehr zufrieden mit dem Verlauf der Dinge zu sein. Wenn Helldivers II ein Versuchsballon für Sony war, klingt es sicherlich so, als ob es nicht das letzte PlayStation-Spiel sein wird, das auch auf Xbox erscheint.