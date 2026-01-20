Sony rütt die Welt der Fernseher auf, indem es seine legendäre Bravia-Niederlassung an TCL verkauft

HQ

Sony hat bis zum Ende der CES gewartet, um die Aufmerksamkeit der Fachmesse zu gewinnen und heute Nachmittag eine sensationelle Ankündigung zu machen, die den Fernsehproduktionssektor erschüttert: Der erfahrene Konkurrent zieht sich aus dem Wettbewerb zurück, gibt seine legendäre Bravia-Marke auf und bleibt nun durch ein Joint Venture, bei dem TCL 51 % des Betriebs besitzt, weiterhin im Feld.

Der chinesische Hersteller, der sich in den letzten Jahren mit seinem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis eine beträchtliche Marktnische erarbeitet hat und bereits mit seinen Ankündigungen in modernster Technologie konkurrierte, hat sich mit dem Kauf angesichts der dominierenden südkoreanischen Hersteller (LG und Samsung) eine stärkere Position gesichert. Laut Nikkei wird das neue Unternehmen "unter japanischen Markennamen operieren", sodass angenommen wird, dass der Verkauf auch die Rechte zur Nutzung von Produkten umfasst, die zuvor Teil des Sony-Katalogs waren.

Langjährige Fans von Bravia-Bildschirmen 'trauern' um die Ankündigung mit Botschaften wie: "Die neuen Generationen wissen nicht, wie es war, ins Wohnzimmer eines Freundes zu gehen und einen Sony-Fernseher zu sehen". Was hältst du von diesem Schritt?