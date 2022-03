Sony ruft Verkaufsstopp für Playstation-Produkte in Russland aus

HQ

Genau wie viele andere westliche Unternehmen positioniert sich Sony im anhaltenden Ukraine-Krieg gegen die russischen Angreifer, die Anfang des Monats in ihr Nachbarland einmarschiert sind. Das Unternehmen stoppt mit sofortiger Wirkung den Verkauf von Playstation-Hardware und -Software in der Region. Darüber hinaus ist der Playstation-Store in Russland aktuell nicht verfügbar. Auf Twitter finden wir ein offizielles Statement:

"Sony Interactive Entertainment (SIE) schließt sich der globalen Gemeinschaft an und ruft zum Frieden in der Ukraine auf. Wir haben alle Lieferungen von Software und Hardware, den Start von Gran Turismo 7 und den Betrieb des Playstation-Stores in Russland ausgesetzt. Zur Unterstützung der humanitären Hilfe kündigte die Sony Group Corporation eine Spende in Höhe von 2 Millionen US-Dollar an die Flüchtlingshilfe des UNHCR und die internationale NGO Save the Children an, um die Opfer dieser Tragödie zu unterstützen."