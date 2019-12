Sony: PS4 Pro war ein Test zum Lebenszyklus der PS5

Mit der Playstation 4 Pro hat Sony eine völlig neue Art von Konsole veröffentlicht. Wie auch die Xbox One X ist die PS4 Pro ein physisches Upgrade der bestehenden Hardware-Generation, das den Nutzern eine Möglichkeit bietet, mit dem technischen Fortschritt Schritt zu halten. Obwohl Sony noch keine spezifischen Verkaufszahlen für dieses Konsolenmodell veröffentlicht hat, wissen wir bereits, dass die Japaner dieses Gerät als eine Art Test für ihre zukünftige Konsolenstrategie angesehen haben.

In einem Interview mit Game Informer, erklärt Masayasu Ito, der leitende Vizepräsident für die Bereiche "Hardware Engineering and Operation" bei Sony Interactive Entertainment, diese Idee folgendermaßen:

"[...] In der Vergangenheit betrug der Zyklus für eine neue Plattform sieben bis zehn Jahre, aber angesichts der rasanten Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie dauert der Plattformzyklus [mittlerweile nur noch] sechs bis sieben Jahre an. Wir können diese rapide Entwicklung nicht vollständig aufholen, deshalb gehen wir, zumindest was die PS5 als Plattform anbelangt, von einem Zyklus von sechs bis sieben Jahren aus. Wenn wir [diesen Zyklus wählen] sollten wir in der Lage sein, die Hardware selbst zu verändern und Fortschritte in der Technologie zu integrieren. Das war das Denken dahinter und der Testfall für diesen Fall war die PS4 Pro, die in der Mitte des PS4-Lebenszyklusses gestartet wurde."

Einige Experten schlagen deshalb vor, dass auch Konsolen während der nächsten Konsolengeneration mindestens einmal Hardware-seitig aktualisiert werden sollten. Was haltet ihr davon, dass Sony die Hardware auf dem neuesten Stand halten möchte, indem sie zu gegebener Zeit mehrere Versionen veröffentlichen?