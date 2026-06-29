Sony-Präsident Hideaki Nishino bestätigt, dass PlayStation seine Live-Service-Bemühungen fortsetzen wird

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Vor ein paar Jahren hatten die Leute genug von Live-Service-Spielen und sind inzwischen wirklich müde davon. Der gelegentliche Erfolg wird sich einschleichen und diejenigen, die an neuen Live-Service-Spielen arbeiten, ermutigen, weiterzumachen, aber wir sehen auch viele Flops. Etwas, womit Sony nur zu gut vertraut ist, nach der historischen Bombe, die Concord war. Sogar erfolgreichere Veröffentlichungen wie Marathon hatten Schwierigkeiten, massive Spielerzahlen zu erzielen.

Sony gibt den Live-Service jedoch nicht ganz auf. Im Gespräch mit Famitsu (über Eurogamer) bestätigte Hideaki Nishino, Präsident von Sony Interactive Entertainment, dass der Plattformbesitzer weiterhin Live-Service-Titel anbieten wird, um Nutzer auf "globaler Ebene" anzuziehen.

"Wir möchten den Markt weiterhin durch First-Party- und Drittanbieter-Inhalte revitalisieren. Wir konzentrieren uns nicht nur darauf, neue Titel zu bewerben, sondern überlegen auch, was mit älteren Titeln mittelfristig bis langfristig möglich ist", sagte Nishino. Er erwähnte außerdem den bevorstehenden Start von Marvel Tokon: Fighting Souls, einem Spiel, das viele vielleicht nicht traditionell als Live-Service betrachten, das aber definitiv in den Bereich mit Mehrspielerelementen, Season Passes und mehr passt.

Auf die Frage, ob die Strategie derselbe wie zuvor sei, sagte Nishino: "Genau. Bei Live-Service-Spielen ist es wichtig, kontinuierlich etwas zu bieten. Das Genre selbst ist relativ neu, und ich denke, viele Leute probieren verschiedene Dinge aus, deshalb wollen wir auch weiterhin Herausforderungen in diesem Kontext angehen." Es ist zweifelhaft, dass er Live-Service so sehr mag wie Jim Ryan, da es keine Pläne gibt, dass vor 2030 zehn Spiele die Zeit und das Geld der Leute aufsaugen. zum Beispiel, aber es scheint, als sei Nishino noch nicht bereit, Sonys Live-Service-Experiment als Fehlschlag zu bezeichnen.