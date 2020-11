Sony Playstation übernimmt den Londoner Oxford Circus im PS5-Stil

Die Playstation 5 ist seit letzter Woche in Japan und Nordamerika erhältlich, doch der Rest muss sich noch bis zum Donnerstag gedulden. Sony hat aus diesem Anlass überall auf dem Globus verschiedene Ereignisse geplant, die auf die internationale Markteinführung ihrer Konsole hinweisen. In der Hauptstadt von Großbritannien haben die ikonischen Face-Buttons des Playstation-Controllers beispielsweise die Londoner U-Bahnstation Oxford Circus übernommen. Pendler, die die U-Bahn nehmen, können die neugestalteten Schilder an verschiedenen Ein- und Ausgängen finden.

Dank einer Partnerschaft mit dem verantwortlichen Transportunternehmen Transport for London (TfL) verfügt der Oxford Circus nun über vier einzigartige U-Bahn-Schilder. Aus Mile End wurde Miles End - eine Hommage an Spider-Man: Miles Morales. Lancaster Gate ist jetzt Ratchet and Clankaster Gate. Seven Sisters wurde in Gran Turismo 7 Sisters umbenannt, während die West Ham Station bis auf weiteres Horizon Forbidden West Ham heißt. Clever.

"Die Einführung der Playstation 5 markiert einen weiteren entscheidenden Moment in der Geschichte der Marke", sagte Warwick Light, Vice President bei Playstation UK. "Wir wollten, dass Großbritannien ein unverzichtbares Ereignis [auf dieser Reise] wird und auf diese Weise spielerisch mit unseren Fans feiern, indem wir eine britische Ikone, das London-Underground-Schild, mit den legendären Playstation-Formen zusammenbringen."

Das Ergebnis dieser Aktion könnt ihr euch unten auf einigen offiziellen Fotos anschauen.