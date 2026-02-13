Sony Pictures Animation bestätigt die Entwicklung der Spider-Punk- und Spider-Gwen-Filme

HQ

Sony Pictures Animation kommt zwar frisch von seinem Erfolg mit KPop Demon Hunters, mit seinem neuesten Film GOAT, der derzeit in den Kinos läuft, aber die Filmreihe, die dieses Animationsstudio wirklich bekannt gemacht hat, ist nicht vergessen worden. Es gibt große Pläne für das Spider-Verse-Franchise, abgesehen davon, Miles' Geschichte mit einem dritten Teil der Haupttrilogie abzuschließen.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter wurden die Präsidenten von Sony Pictures Animation, Kristine Belson und Damien de Froberville, gefragt, wie das Franchise nach dem Ende der ersten Trilogie weitergeführt werden könne. Obwohl sie nicht viel zu kommenden Projekten außerhalb von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sagen durften, fügte Belson einige Details zu den Spider-Punk- und Spider-Gwen-Spin-offs hinzu.

"Ich darf es nicht sagen. Aber wir sind bei beiden aktiv", antwortete Belson, als er gefragt wurde, ob es schon Autoren bei beiden Spin-offs gäbe. Wir stellen uns vor, dass die Spider-Gwen- und Spider-Punk-Projekte erst nach Beyond the Spider-Verse erscheinen können, das nächstes Jahr auf den Bildschirm kommt.