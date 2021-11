Sony Patent enthüllt potenziellen Smartphone Controller

HQ

Sony bemüht sich bereits seit einer Weile darum, eine stärkere Präsenz im Bereich des Smartphone-Gamings aufzubauen. Ein kürzlich entdecktes Patent scheint dies erneut zu bestätigen. Bei dem Patent handelt es sich um einen Controller, der an den Aufbau des Razer Kishi erinnert. Genauer gesagt besteht die Konstruktion aus zwei seitlich anzubringenden Griffen, die einem Dualshock Controller ähneln und das Handy somit in eine kompakte Spielstation verwandeln.

Ob das Patent letztendlich für eine Produktion verwendet wird, lässt sich nicht genau sagen. So oder so steht der Controller für Sonys kontinuierliche Bemühungen, in den wachsenden Markt einzusteigen.

Hättet ihr Interesse daran, Sonys Titel auf eurem Handy zu spielen?

Danke VGC