Sony nimmt Spider-Man-Spin-off El Muerto aus dem Veröffentlichungsplan

Der Spider-Man-Spin-off-Film El Muerto wurde aus dem Veröffentlichungsplan von Sony gestrichen, nachdem der Autorenstreik die Produktion verzögert hatte.

El Muerto sollte am 12. Januar 2024 in die Kinos kommen, was nicht so weit entfernt ist, aber laut The Hollywood Reporter musste das Drehbuch bis Mitte des Frühjahrs neu geschrieben werden, was aufgrund des oben genannten Streiks nicht möglich war.

Das scheint fast ein gutes Zeichen zu sein, denn wenn das Drehbuch weniger als ein Jahr vor der Veröffentlichung umgeschrieben werden müsste, ist das nicht der beste Indikator dafür, dass der Film großartig wird. El Muerto folgt einem Antihelden-Charakter, der der Sohn eines Luchadors ist. Es würde Bad Bunny als Hauptdarsteller folgen.