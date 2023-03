Sony möchte, dass PlayStation die beste Version von Spielen hat

HQ

Mit Game Pass und Sonys Beharren auf First-Party-Exklusivität scheint es, als würden wir uns weiter von Titeln von Drittanbietern entfernen, die unseren Spielkalender übersäen. Aber Spiele von Drittanbietern bleiben immer noch ein Schwerpunkt für Sony.

Dies wurde von Shawne Benson, Head of Third Party Portfolio and Acquisitions von PlayStation, beschrieben, der in einem Interview mit GamesIndustry.biz sagte, dass, obwohl Exklusivität wichtig ist, "der Fokus - insbesondere bei einem digitalen Vertriebsmodell, das vorherrschender ist als in früheren Generationen - wirklich darauf liegt, dass es verschiedene Arten von Gameplay gibt."

Obwohl es viele Möglichkeiten zum Spielen gibt, skizziert Benson, dass das Ziel für PlayStation darin besteht, die PS5- oder PS VR2-Version eines Titels zur "besten" Spielweise zu machen. "Es gibt eine Menge Dinge, die wir tun und dann Marketinggeschichten erstellen könnten." Benson sagte, wie DualSense und 3D-Audio dazu beitragen können, einen Titel eines Drittanbieters auf PlayStation hervorzuheben. "Und darauf konzentrieren sich einige dieser Partnerschaften für Multiplattform-Spiele."

