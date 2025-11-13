Sony, Microsoft und Nintendo müssen verstehen, "dass es im Kern eines jeden Studios Menschen gibt", sagt der ehemalige PlayStation-Manager

HQ

In einer sehr unsicheren Zeit in der Gaming-Branche wenden sich viele Branchenprofis an fest angestellte Veteranen, um Strategien zu erhalten, was die großen Namen tun können, um das Schiff reibungslos am Laufen zu halten. Genau das haben wir kürzlich auf der DevGAMM getan, indem wir den ehemaligen PlayStation-Manager Adam Boyes gefragt haben, was die drei großen Konsolenhersteller mit ihren Studios tun müssen, was sie derzeit nicht tun.

"Ich denke, das ist eine der großen Ängste, die die Menschen zum Beispiel vor KI haben. Es ist wie, oh, es wird alle Interaktion ersetzen. Ich denke, was von entscheidender Bedeutung ist, ist zu verstehen, dass es im Kern eines jeden Studios Menschen gibt", sagte er. "Im Mittelpunkt jedes Middleware-Anbieters, jedes Engine-Anbieters, jeder Plattform, jedes Publishers stehen Menschen. Und so sicherzustellen, dass es immer noch einen Weg gibt, um mit Menschen in Kontakt treten zu können."

"Das ist es, was ich an DevGAMM liebe." Boyes fuhr fort. "Wir haben gerade Leute von Unity und Unreal hier, mit denen sich die Leute treffen und diskutieren können. Und sobald Unternehmen versuchen, diese Abteilung einzuschränken oder sie wirklich so aufzuteilen, dass sie diese menschlichen Interaktionen nicht haben, beginnen die Entwickler zu leiden, weil sie nicht das Gefühl haben, eine menschliche Verbindung zu einer Plattform zu haben."

Während KI immer noch das Modewort des Tages in der Spieleindustrie ist, da sie bei den Entwicklern weiterhin Ängste schürt, scheint es, dass wir die menschliche Verbindung, von der Boyes spricht, jetzt mehr denn je brauchen. Wenn Sie mehr über Boyes' Gedanken zu KI und dem Stand der Spiele erfahren möchten, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: