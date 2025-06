Sony macht einen Rückzieher: Stellar Blade ist nicht mehr regional gesperrt

HQ

Es scheint, dass sich die Unzufriedenheit aller Fans ausgezahlt hat. Sony ist anscheinend zur Vernunft gekommen und hat die Regionalsperre für Stellar Blade für Steam und den Epic Games Store komplett abgeschafft. Wie bereits berichtet, war das Spiel zum PC-Launch am 11. Juni zunächst in 132 Ländern nicht verfügbar, was natürlich viele Leute sehr verärgert hat. Aber das ist nicht mehr der Fall, vorausgesetzt, du lebst nicht zufällig in Russland, Nordkorea oder Syrien, wo das Spiel immer noch nicht zum Kauf angeboten wird - "verdammt".

Eine Demo des Spiels ist auch für diejenigen verfügbar, die es ausprobieren möchten, und zum Glück erfordert Stellar Blade auch kein Playstation Network-Konto. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die PC-Version immer noch Denuvo verwendet, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. So oder so, es ist ein klarer Sieg für uns Gamer. Hurra!