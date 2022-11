Sony liefert gemischte PlayStation-Ergebnisse im neuesten Ergebnisbericht

HQ

Es ist die Zeit des Jahres, in der Unternehmen ihre Quartalsberichte für Juli bis September vorlegen, und heute früh war Sony an der Reihe, zu enthüllen, wie sie sich in den letzten drei Monaten entwickelt haben.

Es stellte sich heraus, dass es eine gemischte Tasche war, da die Verkäufe der PlayStation 5 3,3 Millionen betrugen, was genau dem Vorjahr entspricht. Während dies beeindruckende Zahlen sind, zeigt es auch, dass Sony nicht in der Lage war, die Leistung der Konsole zu steigern, die jetzt den 25-Millionen-Meilenstein erreicht hat.

PlayStation Plus, das kürzlich mit einem dreistufigen Tier-System überarbeitet wurde, hat ebenfalls etwas zu kämpfen, da die Anzahl der Abonnenten von 47,3 Millionen auf 45,4 Millionen gesunken ist (drittes Quartal in Folge). Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Einnahmen aus jedem Abonnement im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21% gestiegen sind.

In Kombination mit einem Rückgang der physischen Spieleverkäufe, der teuren Spieleentwicklung, dem Kauf von Bungie und dem teuren Dollar führte dies zu einem Rückgang des Betriebsergebnisses im Spielesegment um fast 50% für das Quartal. Infolgedessen hat Sony den erwarteten Jahresgewinn für das Spielesegment von 255 Milliarden Yen (1,75 Milliarden Euro / 1,5 Milliarden Pfund) auf 225 Milliarden Yen (1,54 Euro / 1,3 Milliarden Pfund) gesenkt.

Der Toyo Securities-Analyst Hideki Yasuda hatte folgendes über Sonys Bericht in einem Kommentar zu Bloomberg zu sagen:

"Die Leistung der beiden Hauptsäulen von Sony, Spiele und Bildsensoren, war schlecht und wurde durch den schwachen Yen maskiert. Die Verkäufe der PlayStation-Software waren weiterhin glanzlos und die immer noch sinkenden PlayStation Plus-Abonnentenzahlen sind besorgniserregend."

Danke, The Verge.