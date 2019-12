Sony liefert am 10. Dezember letzten "State of Play"-Stream von 2019

Sony hat dieses Jahr einen neuen Informationskanal für sich entdeckt und Nintendos Threehouse-Videoaufzeichnungen für ein eigenes Format namens "State of Play" adaptiert. Um das Jahr gebührend abzurunden wird es einen weiteren, letzten voraufgezeichneten Stream in 2019 geben, der Neuigkeiten zu kommenden Playstation-4-Spielen enthält. Am Dienstag, dem 10. Dezember, um 15:00 Uhr deutscher Zeit wird die Sendung übertragen - 20 Minuten soll diese Episode wohl andauern. Informationen zur neuen Konsole sollten wir wohl nicht unbedingt erwarten, aber schauen wir mal... Was sind eure Vorhersagen?

Quelle: Twitter.