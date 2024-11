Sony "lernt" immer noch aus dem Scheitern von Concord

HQ

Concord, was? Lief auf lange Sicht nicht allzu gut. Nicht, dass es auf lange Sicht wirklich eine Chance gehabt hätte. Das Spiel hielt sich kaum ein paar Wochen, bevor es abgeschaltet wurde und das Studio geschlossen wurde. Es ist wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren immer noch darüber sprechen werden, und Sony lernt immer noch aus den Fehlern, die es mit dieser Veröffentlichung gemacht hat.

In einem Q&A-Investoren-Call (transkribiert von VGC) gab Hiroki Totoki, Präsident, COO und CFO von Sony ein Update darüber, was schief gelaufen ist und was das Unternehmen für seine zukünftigen Live-Service-Aktivitäten tun wird. "Aktuell sind wir noch dabei, zu lernen." Sagte Totoki. "Und im Grunde genommen weiß man bei neuer IP natürlich nicht, was herauskommt, bis man es tatsächlich ausprobiert hat... In Zukunft haben wir in unseren eigenen Titeln und in Titeln von Drittanbietern viele verschiedene Fenster. Und wir wollen in der Lage sein, das richtige und optimale Zeitfenster auszuwählen, damit wir sie ohne Kannibalisierung auf unserer eigenen Plattform einsetzen können, damit wir unsere Leistung in Bezug auf Titelstarts maximieren können. Das ist alles, was ich habe."

Sadahiko Hayakawa, Senior Vice President für Finanzen bei Sony, merkte an, dass das Unternehmen trotz eines Ausfalls des Live-Dienstes mit Helldivers II immer noch Erfolg in diesem Genre hatte. "Wir haben dieses Jahr zwei Live-Service-Spiele veröffentlicht, Helldivers 2 war ein großer Erfolg, während Concord schließlich eingestellt wurde. Wir haben viele Erfahrungen gesammelt und von beiden viel gelernt."

Was sollte Sony Ihrer Meinung nach von Concord mitnehmen?